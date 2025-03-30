Miss Turkey ikincisi Cemre Üker'in tacı neden geri alındı? Miss Supranational'da Türkiye'yi kim temsil edecek?

Miss Supranational'da Türkiye'yi kim temsil edecek? 11 Eylül 2024'te gerçekleştirilen Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda, Cemre Üker, ikinci olarak ülkemizi Miss Supranational'da temsil etme hakkı kazanmıştı ancak bu karar son anda değişti.

Miss Turkey ikincisi Cemre Üker, Miss Supranational yarışmasına katılamayacağını bildirince ünvanı alındı.

Üker, Miss Turkey'e yaptığı açıklamada; "İçinde bulunduğum bazı resmi süreçler nedeniyle ne yazık ki haziran ayında gerçekleşecek yarışmaya katılamayacağım. Önümüzdeki günlerde Fransa'ya giriş yapacağım ve pasaport işlemlerin başlayacak. Bununla birlikte, 20 Mayıs - 11 Haziran tarihinde vatandaşlık bürosuyla oldukça önemli duruşmalarım olacak. Avukatım, bu süreçte Fransa'da bulunmamın dosyamın seyri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu nedenle bu kararı almak durumunda kaldım ve durumu sizlerle vakitlice paylaşmak istedim. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

GÜZELLİK TACI ELİNDEN ALINDI

Miss Turkey tarafından yapılan resmi duyuruda ise; Cemre Üker'in Miss Supranational yarışmasına katılamayacağını bildirdiği ve nedenle güzellik tacının geri alındığını açıklandı. Cemre Üker'den alınan tacın Candan Şeviktürk'e verildiği de belirtildi.

CEMRE ÜKER YERİNE O İSİM GELDİ

Miss Turkey tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Eylül 2024'te yapılan yarışmamızda Miss Turkey Supranational seçilen Cemre Üker, ülkesini temsil edeceği yarışmaya kısa bir süre kalmışken, katılmayacağını bildirmiştir. Bu durumda, tüm hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla ünvanı geri alınmıştır. 9 - 28 Haziran 2025 tarihlerinde Polonya’da yapılacak olan Miss Supranational yarışmasında ülkemizi, Candan Şeviktürk temsil edecektir. Sevgili Candan’a teşekkür eder, başarılar dileriz.

CANDAN ÇEVİKTÜRK KİMDİR?

21 yaşında ve 1.73 boyunda olan Candan Şeviktürk, Universita Degli Studi Di Torino Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk 4. sınıf öğrencisi.