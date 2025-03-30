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Cem Yılmaz'ın afişli paylaşımına Şahan Gökbakar'dan yanıt geldi! Tarık Akan'ın o fotoğrafıyla gönderme

Şahan Gökbakar'ın Cem Yılmaz'a yaptığı gönderme merak konusu oldu. Cem Yılmaz kendisini eleştirenlere film afişiyle yanıt verince Şahan Gökbakar geçmişteki 1 Mayıs'ta yürüyen usta isimleri paylaşarak bomba bir göndermede bulundu.

Cem Yılmaz'ın afişli paylaşımına Şahan Gökbakar'dan yanıt geldi! Tarık Akan'ın o fotoğrafıyla gönderme
Kubra Akalın

Cem Yılmaz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve ardından başlayan protestolara ve eylemlere sessiz kalınca çok eleştirildi. Günler sonra açıklama yapan
Yılmaz, tutuklu kalan gençlerin serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Cem Yılmaz açıklamasında "Serseri mayın gibi ağzıma geleni söylememi isteyen deliler de dâhil hakkını isteyen herkese hakkının verilmesini istiyorum. Beni boykot etmek istiyorsanız küçük bir bilgi; ben bir şey satmıyorum sevgili kardeşim. Ben, sen kazan istiyorum" dedi.

Cem Yılmaz daha sonra ise kendisini, eleştirenlere yönelik olarak, Mazhar Alanson ile başrolü paylaştığı, 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin afişini; "Sen giderken ben dönüyordum" notuyla yayımladı.

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SOSYAL MEDYANIN KONUŞTUĞU FOTOĞRAF

Ancak bu paylaşım büyük eleştiri aldı. Şahan Gökbakar da bu konuda sessiz kalmadı ve Cem Yılmaz'ın, "Sen giderken ben dönüyordum" demesine göndermede bulundu.

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Gökbakar, Tarık Akan, Müjdat Gezen ve Semra Özdamar'ın 1970'lerdeki 1 Mayıs yürüyüşünde çekilen fotoğrafı; "Asıl sen giderken, onlar dönüyordu" notuyla paylaştı.

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Cem Yılmaz Şahan Gökbakar
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