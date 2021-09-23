Aleyna Tilki'den veda paylaşımı: Hoşça kalın gidiyorum ben

Şarkıları kadar davranışları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren 21 yaşındaki şarkıcı, en son sözlerini Dua Lipa, Sarah Hudson ve Coffee'nin yazdığı ''Retrograde'' isimli şarkısını piyasaya sürmüştü.

''İKİ YILDIR ZOR BİR DÖNEM GEÇİRİYORUM''

Geçtiğimiz günlerde, Aleyna Tilki'nin son çıkardığı şarkılarının tutmadığı ve kariyerinde düşüşe geçtiği iddia edilmişti.

Genç şarkıcı, söz konusu iddialara ilişkin, ''İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum. O yüzden pek bir şey üretmedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim.'' açıklamasında bulunmuştu.



ALEYNA TİLKİ'DEN VEDA PAYLAŞIMI

Kariyerinden ziyade sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Aleyna Tilki, herkesi şaşırtan bir paylaşımda bulundu.

Genç şarkıcı, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı video ile veda etti. Yurt dışına gittiğini duyuran Aleyna Tilki, yaptığı paylaşıma, ''4 ay sonra görüşürüz millet. Ben gidiyorum hoşça kalın.'' notunu düştü.





