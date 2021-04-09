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  4. Aleyna Tilki'den yeni tatil pozları! Minicik şortuyla poz verdi

Aleyna Tilki'den yeni tatil pozları! Minicik şortuyla poz verdi

09.04.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı her paylaşımla olay olmayı başaran Aleyna Tilki Maldivler tatilinden yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı yıktı geçti.

Aleyna Tilki'den yeni tatil pozları! Minicik şortuyla poz verdi

Ünlü olduğu ilk günden itibaren dünya starı olacağını dile getiren Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısı 'Retrograde'i tüm dünyada beğeniye sundu. Yeni şarkısı Retrograde klibi ile sosyal medyayı sallayan Aleyna Tilki yoğun çalışmalarının ardından tatile gitti.

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Aleyna Tilki yeni şarkısının yorgunluğunu Maldivler tatiliyle atıyor.

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Son olarak sosyal medya hesabından Maldivler tatilinden kareler paylaşan Aleyna Tilki minicik şortuyla olay oldu.

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Poz üstüne poz veren Tilki seksi pozlarıyla Instagram'ı adeta salladı.


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Aleyna Tilki
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