Aleyna Tilki'den yeni tatil pozları! Minicik şortuyla poz verdi

Ünlü olduğu ilk günden itibaren dünya starı olacağını dile getiren Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısı 'Retrograde'i tüm dünyada beğeniye sundu. Yeni şarkısı Retrograde klibi ile sosyal medyayı sallayan Aleyna Tilki yoğun çalışmalarının ardından tatile gitti.

Aleyna Tilki yeni şarkısının yorgunluğunu Maldivler tatiliyle atıyor.

Son olarak sosyal medya hesabından Maldivler tatilinden kareler paylaşan Aleyna Tilki minicik şortuyla olay oldu.

Poz üstüne poz veren Tilki seksi pozlarıyla Instagram'ı adeta salladı.



