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Aleyna Tilki, dünyaca ünlü oyuncu Jared Leto'nun Morbius prömiyerine katıldı

25.03.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Aleyna Tilki, Gucci Ailesi, Suicide Squad, Requiem for a Dream, Fight Club gibi unutulmaz projelerde oyuncu olarak yer almış Jared Leto'nun Morbius prömiyerine katıldı. İkili o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Aleyna Tilki, dünyaca ünlü oyuncu Jared Leto'nun Morbius prömiyerine katıldı

Sen Olsan Bari, Nasılsın Aşkta, Yalnız Çiçek gibi şarkıları seslendiren Aleyna Tilki, Yeni Marvel filmi Morbius'un başrol oyuncusu Jared Leto, filmin Londra'da düzenlenen prömiyerine katıldı.

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTILAR

Jared Leto ile kırmızı halıda poz veren genç şarkıcı Aleyna Tilki, o anları Instagram hesabından paylaştı.

Aleyna Tilki, dünyaca ünlü oyuncu Jared Leto'nun Morbius prömiyerine katıldı

Bunun üzerine, dünyaca ünlü oyuncu Leto, Tilki'nin Instagram hikayesini kendi hikayesine ekledi.

Aleyna Tilki, dünyaca ünlü oyuncu Jared Leto'nun Morbius prömiyerine katıldı

Aleyna Tilki kırmızı halıda büstiyer ve düşük bel bir kot pantolon giydi.

Aleyna Tilki, dünyaca ünlü oyuncu Jared Leto'nun Morbius prömiyerine katıldı

50 yaşındaki oyuncu Jared Leto, büyük bütçeli Hollywood filmlerinde rol almış ödüllü bir oyuncudur.

Aleyna Tilki, dünyaca ünlü oyuncu Jared Leto'nun Morbius prömiyerine katıldı

Yetenek Sizsiniz Türkiye programına katılarak adını duyuran Aleyna Tilki, zaman içerisinde müzik alanında birçok çalışma yapmış ve başarı elde etmiştir.

Aleyna Tilki, dünyaca ünlü oyuncu Jared Leto'nun Morbius prömiyerine katıldı

Aleyna Tilki son dönemlerde, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla gündeme geliyor.

Aleyna Tilki, dünyaca ünlü oyuncu Jared Leto'nun Morbius prömiyerine katıldı

Aleyna Tilki, dünyaca ünlü oyuncu Jared Leto'nun Morbius prömiyerine katıldı

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Aleyna Tilki
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