Aleyna Tilki, dünyaca ünlü oyuncu Jared Leto'nun Morbius prömiyerine katıldı

Sen Olsan Bari, Nasılsın Aşkta, Yalnız Çiçek gibi şarkıları seslendiren Aleyna Tilki, Yeni Marvel filmi Morbius'un başrol oyuncusu Jared Leto, filmin Londra'da düzenlenen prömiyerine katıldı.
Jared Leto ile kırmızı halıda poz veren genç şarkıcı Aleyna Tilki, o anları Instagram hesabından paylaştı.
Bunun üzerine, dünyaca ünlü oyuncu Leto, Tilki'nin Instagram hikayesini kendi hikayesine ekledi.
Aleyna Tilki kırmızı halıda büstiyer ve düşük bel bir kot pantolon giydi.
50 yaşındaki oyuncu Jared Leto, büyük bütçeli Hollywood filmlerinde rol almış ödüllü bir oyuncudur.
Yetenek Sizsiniz Türkiye programına katılarak adını duyuran Aleyna Tilki, zaman içerisinde müzik alanında birçok çalışma yapmış ve başarı elde etmiştir.
Aleyna Tilki son dönemlerde, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla gündeme geliyor.
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