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Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.09.2018 09:54 | Son Güncelleme

'Dipsiz Kuyum' parçasıyla beğeni toplayan Aleyna Tilki ile aranjör Emrah Karaduman'ın Boğaz turu tatsız bitti! Geçtiğimiz günlerde küsen Tilki ve Karaduman barıştıktan sonra yine olay olmayı başardı

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Geçtiğimiz hafta Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman küsmüş ve Aleyna Tilki'nin paylaşımları gündem olmuştu. Karaduman ise Aleyna Tilki'yi çiçekler göndererek gönlünü almayı başarmıştı.

İki ünlü isim barıştıktan sonra aileleriyle beraber yemek yedi.

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Aleyna Tilki hep birlikte yer aldıkları kareyi, "Emrah'ın anne, benim anne toplandık yemek" notuyla paylaştı. İkili daha sonra ise Boğaz turuna çıktı. Ancak keyifli başlayan gezi tatsız bitti.

ALEYNA TİLKİ'NİN PARK SORUNU

Aleyna Tilki, 700 bin TL'ye aldığı arabasını park ederken yanındaki araca yani Emrah Karaduman'ın aracına çarptı.

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Emrah Karaduman, Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştığı kareye, "İyi güzel park ediyorsun da benim arabamın suçu ne Aleyna Hanım" notunu yazdı.

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Aleyna Tilki Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı Emrah Karaduman Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman

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