MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Tilki evlat edinmek istiyor! Paylaşımı olay oldu

Aleyna Tilki evlat edinmek istiyor! Paylaşımı olay oldu

14.12.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum" diyerek Türkiye'den giden Aleyna Tilki evlat edinmek istiyor. Tilki'nin paylaşımı sonrası Demet Akalın'ın beğendiği yanıt gündem oldu.

Aleyna Tilki evlat edinmek istiyor! Paylaşımı olay oldu

Son dönemde annesinin pozlarıyla gündeme gelen Aleyna Tilki yine ilginç bir paylaşım yaptı.

"İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum. O yüzden de pek bir şey üretmedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim… Kimseyle pek bir şey paylaşmak içimden gelmeyerek paylaştım her şeyi. Çünkü yılların prangaları sonunda ayağıma, kalbime kafama dolanıp ‘Yalan’ klibimdeki örümcek ağlarına beni gerçekten gömmüştü ve ben gömüldüğüm yerde bir süre dinlenmek istedim sadece. Hepsi bu..." diyerek Türkiye'yi terk eden Aleyna Tilki evlat edinmek istediğini sosyal medyadan paylaştı.

Ekran Alıntısı

Aleyna Tilki'nin paylaşımına yorum yağdı. Bir takipçisi Tilki'ye "Tabii ki ufaklık ne demek al bakalım evladını" notuyla bebek fotoğrafını yanıt olarak verdi.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'ten yeni paylaşım! Karın kası olay olduAleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'ten yeni paylaşım! Karın kası olay oldu

Demet Akalın'ın bir süredir arası bozuk olduğu Aleyna Tilki'ye verilen bu yanıtı beğenmesi gözlerden kaçmadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDünyanın en güzeli! Bu karede Photoshop yokDünyanın en güzeli! Bu karede Photoshop yok
PARTNERMuhabirlerin yüzüne bile bakmayınca... İlginç diyalog!Muhabirlerin yüzüne bile bakmayınca... İlginç diyalog!
İntiharı sonrasında kahreden detaylar ortaya çıktıİntiharı sonrasında kahreden detaylar ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Baba Yaşar Özek kızı Berfin Özek'e sitem etti

Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Baba Yaşar Özek kızı Berfin Özek'e sitem etti

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Kendisi yaralandı sevgilisi hayatını kaybetti! Gülçin Ergül'ün sağlık durumu belli oldu

Kendisi yaralandı sevgilisi hayatını kaybetti! Gülçin Ergül'ün sağlık durumu belli oldu

Trafikte bunu yapan yandı! Cezası bin 627 TL

Trafikte bunu yapan yandı! Cezası bin 627 TL

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Düğmelerini açıp paylaştı! Hırkasının altına bir şey giymeyen şarkıcı sosyal medyayı ikiye böldü

Düğmelerini açıp paylaştı! Hırkasının altına bir şey giymeyen şarkıcı sosyal medyayı ikiye böldü

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Yeni arabası Türkiye'de sadece bir tane var! Servet ödedi

Yeni arabası Türkiye'de sadece bir tane var! Servet ödedi

'Ehliyet dersi' veren yarışmacı 'trafik kuralı' sorusunda elendi! "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım"

'Ehliyet dersi' veren yarışmacı 'trafik kuralı' sorusunda elendi! "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım"

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.