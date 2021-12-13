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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'ten yeni paylaşım! Karın kası olay oldu

13.12.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel iddialı paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Her tarzıyla, hem kızlarına verdiği destekle hem de sosyal medya paylaşımlarıyla Aleyna Tilki kadar popüler olan Öztel bu sefer Kapadokya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'ten yeni paylaşım! Karın kası olay oldu

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin yurt işletmecisi olan annesi Havva Öztel dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

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Sık sık verdiği iddialı pozlarla konuşulan genç anne Havva Öztel son olarak Kapadokya pozları ile sosyal medyada gündem oldu.
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel bu defa Kapadokya gezisinden kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.
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Mini eteği ve karın kaslarını sergilediği crop kazağı ile poz veren Havva Öztel, düzgün fiziği ile övgüleri topladı.


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Aleyna Tilki
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