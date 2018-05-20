Aleyna Tilki Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak!

Aleyna Tilki'den Galatasaraylı taraftarlara müjdeli haber geldi. Gomis'in attığı her golden sonra çalınan "Sen olsan bari" şarkısıyla taraftarların sevgilisin kazanan Aleyna Tilki şampiyonluk kutlamasına katılacağını açıkladı.

Alelyna Tilki twitterdan "Koca bir sezon ‘Sen olsan bari’yi marş yaptınız bana da klibi erteleyip gelmek düşer.. akşama beraberiz" mesajını paylaştı.

Daha önce Aleyna Tilki klip çekimi nedeniyle kutlamalara katılamayacağını duyurmuştu.

Galatasaray, bugün 19:05'te Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk kutlaması yapacak.



