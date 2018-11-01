Aleyna Tilki, Galatasaraylı Sinan Gümüş aşk mı yaşıyor?

Her yaptığıyla gündem olmayı başaran Aleyna Tilki şimdi de aşk iddialarıyla gündemde... Aleyna Tilki, Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş'le aşk yaşadığı iddialarına cevap verdi.

"GALATASARAY'A YAKINIM AMA..."

Aleyna Tilki ve Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş'ün hakkında geçtiğimiz günlerde aşk iddiaları çıkmıştı. Aleyna Tilki, milli futbolcu ile çıkan aşk haberlerine "Sinan'ı tanıyorum. Galatasaray için şarkım da var biliyorsunuz. Galatasaray'a yakınım ama öyle bir durum yok" diyerek iddiaları yalanladı.

Aleyna Tilki, David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham'ın kendisinin sosyal medyadan takip etmesi hakkında konuştu. Tilki, "Bende onu takibe aldım. O çok iyi bir fotoğrafçı. Çalışmalarını beğeniyorum" dedi.

Aleyna Tilki, "Brooklyn Beckham ile DM'den konuştunuz mu?" sorularına ise "O da bende kalsın söylemeyeyim şimdi" açıklamasını yaptı.



