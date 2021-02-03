Aleyna Tilki hastanelik oldu! 'Bütün vücudum kitlendi'

Magazin gündeminden düşmeyen Aleyna Tilki, şarkıcılık kariyerinin yanı sıra 'Survivor 2020' şampiyonu Cemal Can Canseven ile başrolü paylaştığı dizi ile oyunculuğa da adım attı.

Instagram hesabından ‘doktora gidiyorum’ mesajını paylaşan 20 yaşındaki popçu endişe yarattı.

'YÜRÜYEMEZ HALE GELDİM'

Gelen mesajların üzerine açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Hakkımda birkaç tane haber çıkmış ‘ben doktora gidiyorum’ deyince! Bazıları doğru, bazıları değil. Dün sette kas spazmı geçirdim. Bütün vücudum kitlendi ve en sonunda yürüyemez hale geldim. Sanırım yanlış bir hareket yaptım ya da çok çalışmaktan dolayı belki de vücudum kasıldı.



‘Ne kadar emek, o kadar yemek’ diyorlar. Ben çalışmaktan çok mutluyum. Hem İngilizce şarkımın klibini hazırlıyorum hem de 'İşte Bu benim Masalım' dizisinde aktif çalışıyorum.



