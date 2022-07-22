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Aleyna Tilki iç çamaşırlı poz paylaşmıştı! "Son fotomu ‘muhafazakarlık’ adı altında eleştirenler..."

22.07.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'dan hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla son dönemde gündeme gelen popçu Aleyna Tilki geçtiğimiz gün iç çamaşırıyla yatakta poz verdi. Takipçilerinin bir kısmında tepki gören Tilki "Son fotomu ‘muhafazakarlık’ adı altında eleştirenler; Hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz" diyerek açıklama yaptı.

Aleyna Tilki iç çamaşırlı poz paylaşmıştı! "Son fotomu ‘muhafazakarlık’ adı altında eleştirenler..."

Son dönemde O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla gündemde olan ve klipleriyle dikkat çekengGenç popçu Aleyna Tilki sosyal medyada iç çamaşırlı poz paylaştı.

3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'dan iç çamaşırlı yatak pozunu paylaşınca tepki gören Tilki tepkiler sonrası Twitter'da bir paylaşım daha yaptı. Tilki bu pozuyla ilgili gelen yorumlardan sonra şunları yazdı:

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"İÇ ÇAMAŞIRI PARTİSİ..."

"Son fotomu ‘muhafazakarlık’ adı altında eleştirenler; hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz. Eğer algınız bir önceki gün bir Türk kadını olarak Billboard’a verdiğim röportajı değil, son fotoğrafıma reaksiyon veriyorsa sizin ilgi alanınız başarı değil, benim iç çamaşırımdır" dedi.

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Tilki bir sonraki paylaşımında ise "Ki benim gerçekten temiz bi'yerden muhafazakar olanlara saygım derin ve sonsuzdur. Dedelerimiz anneanne babaannelerimiz bize kıymetli şeyler öğretti. Onların ortamında inanın iç çamaşırıyla gezmiyorum. Ama sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim" yorumunda bulundu.

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Aleyna Tilki
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