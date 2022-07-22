Aleyna Tilki iç çamaşırlı poz paylaşmıştı! "Son fotomu ‘muhafazakarlık’ adı altında eleştirenler..."

Son dönemde O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla gündemde olan ve klipleriyle dikkat çekengGenç popçu Aleyna Tilki sosyal medyada iç çamaşırlı poz paylaştı.

3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'dan iç çamaşırlı yatak pozunu paylaşınca tepki gören Tilki tepkiler sonrası Twitter'da bir paylaşım daha yaptı. Tilki bu pozuyla ilgili gelen yorumlardan sonra şunları yazdı:

"İÇ ÇAMAŞIRI PARTİSİ..."

"Son fotomu ‘muhafazakarlık’ adı altında eleştirenler; hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz. Eğer algınız bir önceki gün bir Türk kadını olarak Billboard’a verdiğim röportajı değil, son fotoğrafıma reaksiyon veriyorsa sizin ilgi alanınız başarı değil, benim iç çamaşırımdır" dedi.

Tilki bir sonraki paylaşımında ise "Ki benim gerçekten temiz bi'yerden muhafazakar olanlara saygım derin ve sonsuzdur. Dedelerimiz anneanne babaannelerimiz bize kıymetli şeyler öğretti. Onların ortamında inanın iç çamaşırıyla gezmiyorum. Ama sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim" yorumunda bulundu.



