Now Tv'nin fenomen dizisi Yeraltı'nda Melek Aslan karakterine hayat veren genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi, şimdi de Aşk Tesadüfleri Sever 3 filmi ile izleyicisinin karşısına çıkacak.

Yeraltı'ndaki rol arkadaşı Devrim Özkan'la bir kez daha aynı kadroda buluşan Ülkü Hilal Çiftçi gala tarzıyla adından söz ettirdi. Çiftçi, galada tercih ettiği mini elbisesiyle tüm bakışları üzerine çekti.

Çiftçi'nin tercih ettiği lila tonlarındaki tasarım, baştan aşağı uzanan yoğun fırfır ve volan detaylarıyla hareketli bir görünüm sunarken, katmanlı yapısıyla romantik bir stil ortaya koydu.

TAM NOT ALDI

Uzun kollu ve yüksek yakalı elbisenin transparan tül dokusu tasarıma zarif bir hava kattı. Genç oyuncu, iddialı elbisesini ince bantlı, gümüş tonlarında topuklu ayakkabılarıyla tamamlayarak şıklığını ön plana çıkardı. Çiftçi'nin bu görünümü tam not aldı.

Ülkü Hilal Çiftçi için sosyal medyada; 'Harika görünüyor', 'Çok ama çok güzel', 'Başka bir aurası var', 'Saçı, makyajı, harika', 'Pırıl pırıl görünüyor', 'Su gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.