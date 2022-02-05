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Aleyna Tilki iddiaları yalanlamak için öyle bir hikaye paylaştı ki... "Ben izlerken utandım"

05.02.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan genç popçu Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde siyah büstiyeri ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlamıştı. İnce beliyle dikkat çeken Tilki'nin fotoğrafa photoshop yaptığı iddia edilmişti. Tilki, bugün yeni bir paylaşımda bulunarak iddiaları yalanladı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Aleyna Tilki, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu.

Ünlü şarkıcı, son olarak siyah büstiyeri ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunmuştu. İnce beliyle dikkat çeken Tilki'nin fotoğrafa photoshop yaptığı iddia edilmişti.

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Tilki, bugün yeni bir paylaşımda bulunarak iddiaları yalanladı. Belinin ince olduğunu kanıtlamak için elinden gelen yapan şarkıcı, vücudunu çekerek sosyal medya hesabında yayınladı.

"AÇIM AÇ!"

Aleyna Tilki'nin 'Açım açı' diye bağırdığı video, birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan video için binlerce olumsuz yorum yapıldı. Takipçilerinin 'Ben izlerken utandım' şeklinde yaptığı yorum dikkat çekti.


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Aleyna Tilki
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