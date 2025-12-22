MAGAZİN

Bölüm başı 4 milyon TL isteyince anlaşamamıştı! Burak Özçivit'in ilk tiyatrosundaki dans performansı dillere düştü

Öznur Yaslı İkier

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da uzun süre başrolde olan Burak Özçivit yeni sezonda bölüm başı 4 milyon TL isteyince yapımcıyla anlaşmaya varamadı. Projeden ayrılan Burak Özçivit'in yerine Mert Yazıcıoğlu getirildi. Özçivit ise kariyerinde bir ilke imza atarak tek kişilik tiyatro oyunu ile izleyicisinin karşısına çıktı. Ünlü ismin dans performansı sosyal medyanın diline düştü.

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da beklenmedik bir ayrılık yaşanmış ve dizinin başrolü Burak Özçivit projeye veda etmişti.

Burak Özçivit'in bölüm başı 4 milyon TL ücret istemesi sonrası yapımcıyla arasında kriz çıktığı iddiaları gündeme gelmiş ve Özçivit yerine Mert Yazıcıoğlu ile anlaşma sağlanmıştı.

Özçivit'in ne yapacağı merak edilirken ünlü isim kariyerinde bir ilke imza atarak tek kişilik tiyatro oyunu ile izleyicisinin karşısına çıktı.

KAEK Studio imzası taşıyan 'İstanbul'un En Güzel Kızı' isimli tek kişilik oyun seyirciyle buluşmaya başlar başlamaz sosyal medyada gündem oldu.

ELEŞTİRİ YAĞDI

Burak Özçivit'in dans performansına dair görüntüler hızla yayıldı. Ünlü isme sosyal medyada; 'Bari tiyatroyu rahat bıraksaydınız', 'Lise mezuniyetinde ben', 'Buna gerek var mıydı?', 'Hiç böyle dans görmemiştim' gibi eleştirel yorumalar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Kuruluş Orhan
