Aleyna Tilki iş ilanı verince gündem oldu! Son pozları ise kafa karıştırdı

Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şarkıcı, uzun süredir birlikte çalıştığı şoförüyle yollarını ayırdığını duyurdu ve yeni bir şoför aradığını belirtti.

Tilki, Instagram'da yaptığı paylaşımda, "Magazinde sürekli yanımda gördüğünüz arabamı kullanan şoförümle yollarımızı ayırdık. Yeni şoför arıyorum" ifadelerine yer vererek, takipçilerine iş ilanı sundu. Bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü ve Aleyna Tilki'ye pek çok başvuru yapıldı.

Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemdeki yerini koruyor. Şoför arayışı devam ederken, şarkıcının son paylaşımları da dikkatlerden kaçmadı. Özellikle yeni şarkısına dair yaptığı paylaşımda, kırmızı mini eteğiyle poz veren Tilki, şıklığı ve cesur tarzıyla yine konuşulmayı başardı.

Ancak, pozun en dikkat çeken yanı, şarkıcının üst kısmında yalnızca sütyen giymiş gibi görünmesiydi. Bu görüntü, takipçileri arasında farklı yorumlara yol açtı ve Aleyna Tilki'nin cesur tarzı bir kez daha gündem oldu.



Genç yaşına rağmen müzik dünyasında güçlü bir yer edinmiş olan Aleyna Tilki'nin sütyen tasarımlı bluzuna beğeni yağdı.