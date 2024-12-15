Serenay Sarıkaya ile ayrılan Mert Demir'den şaşırtan karar: Sahnelere ara veriyor

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir’in aşkı, uzun süredir magazin basınının gündemindeydi. Çiftin ilişkileri zaman zaman "reklam aşkı" olarak yorumlanmış, daha önce de ayrıldıkları iddiaları gündeme gelmişti. Ancak çift, her seferinde bu haberleri yalanlamıştı. Ancak Ağustos 2024’te çıkan ayrılık söylentileri, Aralık ayında gerçek oldu ve Serenay Sarıkaya ile Mert Demir yollarını ayırdı.

KİMSEYİ GÖRMEK İSTEMİYOR

‘Aramızda Kalmasın’ programında Müge Dağıstanlı, "Bir yemekte buluşmuşlar, konuşmuşlar ve yemekten ayrı çıkmışlar. Ayrılık kararının sakince alındığının göstergesi" demişti.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in ayrılığı, büyük bir yankı uyandırdı. Ayrılık haberleri sonrası Mert Demir aldığı kararla da şaşırttı. İddialara göre; Mert Demir, geçtiğimiz akşam sahne aldığı mekânda uzun bir süre sahneye çıkmayacağını ve kendisini kimsenin göremeyeceğini dile getirdi.