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  4. Aleyna Tilki isyan etti: Taksicilerin büyük bir bölümüne yazıklar olsun

Aleyna Tilki isyan etti: Taksicilerin büyük bir bölümüne yazıklar olsun

18.10.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde tartışma konusu olan taksiciler Aleyna Tilki'yi çileden çıkardı. 596,4 B takipçili hesabından paylaşım yapan genç popçu paylaşımında "Taksicilerin büyük bir bölümüne yazıklar olsun" dedi.

Aleyna Tilki isyan etti: Taksicilerin büyük bir bölümüne yazıklar olsun

Taksi bulma krizi sürüyor. Geçen aylarda da Nişantaşı’nda taksi bulmakta zorlanan Bülent Ersoy, “Bekle bekle taksi gelmedi. Bu ne biçim işmiş, şaşkın kaldım! Olacak iş değil. Niye bu taksilere böyle bir şey oldu? Yarım saat kadar bekledim” demişti.

Ersoy'dan sonra Aleyna Tilki de çileden çıktı.

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Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Taksicilerin büyük bir bölümüne yazıklar olsun. Hayatımın hatası taksi kullanmak bu saatten sonra. Arkadaşlar imkanınız ve aklınız varsa taksi kullanmayın metro kullanın daha insani” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Bülent Ersoy
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