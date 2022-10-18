Aleyna Tilki isyan etti: Taksicilerin büyük bir bölümüne yazıklar olsun

Taksi bulma krizi sürüyor. Geçen aylarda da Nişantaşı’nda taksi bulmakta zorlanan Bülent Ersoy, “Bekle bekle taksi gelmedi. Bu ne biçim işmiş, şaşkın kaldım! Olacak iş değil. Niye bu taksilere böyle bir şey oldu? Yarım saat kadar bekledim” demişti.

Ersoy'dan sonra Aleyna Tilki de çileden çıktı.

Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Taksicilerin büyük bir bölümüne yazıklar olsun. Hayatımın hatası taksi kullanmak bu saatten sonra. Arkadaşlar imkanınız ve aklınız varsa taksi kullanmayın metro kullanın daha insani” ifadelerini kullandı.



