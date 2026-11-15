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Kim Kardashian tığ işi mini elbisesiyle kıvrımlarını sergiledi

Kim Kardashian, mavi tığ işi mini elbisesiyle plajda verdiği cesur pozlarla gündem oldu. Fit görünümüyle dikkat çeken 46 yaşındaki yıldız yine adından söz ettirdi.

Kim Kardashian tığ işi mini elbisesiyle kıvrımlarını sergiledi
Nebahat Kübra Akalın

Kim Kardashian, plajda gerçekleştirdiği cesur fotoğraf çekiminde tığ işi mini elbisesiyle fit görünümünü sergiledi.

46 yaşındaki reality şov yıldızı, Mark Fast'in 2027 İlkbahar-Yaz koleksiyonundan deniz köpüğü tonlarında, kesik detaylara sahip makrome elbiseyle kamera karşısına geçti. Ünlü yıldızın stil danışmanlığını ise Law Roach üstlendi.

Kim Kardashian tığ işi mini elbisesiyle kıvrımlarını sergiledi 1

Plajı adeta kendi podyumuna çeviren Kim Kardashian, verdiği birbirinden iddialı pozlarla dikkat çekti. Ünlü isim, bol bol selfieler çekerek beğeni topladı.

Kim Kardashian tığ işi mini elbisesiyle kıvrımlarını sergiledi 2

Öte yandan Kardashian, Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile yaşadığı aşkla da gündemde. Ünlü yıldız, geçtiğimiz günlerde yayınlanan The Kardashians programında Hamilton'la ilişkisinden söz ederek kendisini "gerçekten, gerçekten mutlu" hissettiğini açıkladı.
Kim Kardashian tığ işi mini elbisesiyle kıvrımlarını sergiledi 3

İkilinin adı ilk kez şubat ayında aşk dedikodularına karışmış, ardından sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilerini gözler önüne sermişti.

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Kim Kardashian
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