Aleyna Tilki kendini paylaştı Demet Akalın kızdı! 'Akut'u paylaşsan...'

İzmir'de meydana gelen depdem sonrası enkaz altında kalanlara ulaşma çabası devam ediyor. Zaman zaman kötü haberlerin de geldiği enkaz çalışmalarından iyi haber alabilmek izin Türkiye tek yürek oldu. Herkes gelecek iyi haberleri beklerken Aleyna Tilki'nin gündem dışı paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Demet Akalın, sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki'ye kızdı. Akalın Tilki'ye "Akut'u paylaşsan faydası olur inan bu resimden çok!" sözleriyle tepki gösterdi. Demet Akalın'ın bu tepkisine yorum ve beğeni yağdı.

Aleyna Tilki ise Akalın'a bir yanıt vermedi.

