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Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam var mı? 29 Ekim NOW TV yayın akışı değişti

NOW TV’nin sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, 29 Ekim Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı dizinin yayın günü merak konusu olurken, bu akşam dizinin yerine Atatürk filmi izleyiciyle buluşacak. Peki, Halef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam var mı? 29 Ekim NOW TV yayın akışı değişti
Nebahat Kübra Akalın

NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisini takip eden izleyiciler, bu akşamki yayın akışında dizinin yeni bölümünü göremeyecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yapılan yayın planlaması nedeniyle dizinin yeni bölümü bir hafta ertelendi.

İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın başrollerinde yer aldığı yapım, son bölümleriyle izleyicilerin gündemindeki yerini korurken yeni bölümün hangi tarihte yayınlanacağı da araştırılmaya başlandı.

Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam var mı? 29 Ekim NOW TV yayın akışı değişti 1

HALEF NEDEN BU AKŞAM YOK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle televizyon kanallarının yayın akışlarında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda NOW TV, perşembe akşamlarının dizisi Halef: Köklerin Çağrısı yerine Atatürk filmini ekrana getirecek.
Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam var mı? 29 Ekim NOW TV yayın akışı değişti 2

HALEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Halef: Köklerin Çağrısı'nın yeni bölüm tarihi de belli oldu. Yayın takviminde yeni bir değişiklik yapılmadığı takdirde dizi, 5 Kasım 2026 Perşembe akşamı NOW TV ekranlarında olacak.

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Halef dizisi
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