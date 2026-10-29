Sözleri tepki çekmişti! Biricik Suden hastalığını açıkladı

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Bir süre önce, "Çocuk viyaklamasına dayanamam, en rahatsız olduğum şeydir. Çocuk ağlamasına hiç dayanamam, babam da öyleymiş. Ağladığımız zaman çıkarmış evden" demişti.

Bu sözleri tepki çeken Biricik Suden katıldığı programda hastalığını açıkladı. Seslere karşı hassasiyetinden bahseden Suden, çocukların ağlamasına ya da bağırmasına yönelik tepkisinin elinde olmadığını belirtti.

“Benim misofonya hastalığım var" diyen Suden devamında şunları söyledi:



"Seslere karşı aşırı duyarlılık olarak tanımlanıyor. Çocuk ciyaklayınca, elimde olmadan çok rahatsız oluyorum. Çocuktur tabii ki ağlayıp, bağıracak. Benim çocukla sorunum yok. Ebeveynlerin davranışlarını doğru bulmuyorum.”

Suden, böylece çocukların ses çıkarmasını doğal karşıladığını ifade ederken eleştirisini ebeveynlerin bu durumdaki tutumuna yöneltti.