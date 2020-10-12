Aleyna Tilki Kylie Jenner'ı o elbiseyle görünce... 'Ben giymiştim'

Dünyaca ünlü magazin yıldızı Kylie Jenner, toz pembe ışıltılı elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

Jenner'ın üzerindeki elbise, genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz yıl moda tasarımcısı Gülnur Güneş'in düğününde giydiği elbiseyi hatırlattı.

Bunun üzerine Jenner'ın pozlarını yayınlayan Tilki, gönderisine "Hahaha, önce ben giymiştim. Üzgünüm Kylie..." notunu düştü.

20 yaşındaki Aleyna Tilki'nin bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü.



Kimi takipçisi, "Aleyna'ya daha çok yakışmış" yorumunu yaparken kimileri ise, "Aynı elbise değil" ifadelerini kullandı.



