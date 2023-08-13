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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel "Bırakın kızınız devam etsin siz annelik yapın" yorumuna bakın ne yanıt verdi

13.08.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi gerek sesi gerekse verdiği pozlarla kızı kadar popüler bir isim. Havva Öztel bu sebeple zaman zaman takipçilerinden ve kızının fanlarından eleştiriler alıyor. Aleyna Tilki'nin annesi son olarak "Bırakın kızınız devam etsin siz annelik yapın" yorumuna bakın ne yanıt verdi.

En az kızı Aleyna Tilki kadar magazin gündeminde adından söz ettiren Havva Öztel son dönemde hem cesur pozlarıyla hem de sesiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Barbie akımın uyan Aleyna Tilki'nin annesi mini eteğiyle pozlar verince olay olmuştu.

Havva Öztel son olarak ise takipçileriyle soru cevap yaptı. Bir süre yurt dışında yaşamaya karar veren Aleyna Tilki'nin annesine "Bırakın kızınız devam etsin siz annelik yapın" eleştirisi geldi.

Ekran Alıntısı

Havva Öztel bu eleştiriyi sakin karşılayarak "Kızımın sanatçı olarak ilerlemesini desteklemek verdiği kararlarda yanında olmak ebeveyn olarak görevimi yerine getirmek benim için gerçekten önemli ancak bu misyonumun bir parçası. Aynı zamanda ben de bir kadın olarak kendim girişimlerde bulunmak istiyorum. Benim de birçok ilgi alanım var sizin deyiminizle misyonum sadece anne olmak değil" dedi.

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