Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları büyüdü! Anneleri paylaştı

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, 2011 yılında evlenmiş ve altı yılın sonunda boşanma kararı almıştı. Bu evlilikten Saylak - Büyüküstün çiftinin Maya ve Toprak isimlerinde ikiz kızları bulunuyor.

Ara sıra sosyal medya hesabında kızlarının fotoğraflarını paylaşan Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz günlerde bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

2012'de doğan ikiz kızlarını gözlerden uzak büyütmeye çalışan Büyüküstün kızlarını son hallerini paylaştı.

Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak büyümüş halleri ve annelerine benzerlikleriyle dikkat çekti.

"KIZLARIMIN GELECEĞİ İÇİN ENDİŞE EDİYORUM"

Kızlarıyla bir süredir Paris'te yaşayan Büyüküstün daha önce şunları demişti:



"En çok kızlarımın geleceği için endişeleniyorum. Çocuklarım adına nasıl bir dünyanın bizi beklediğini bilmiyorum. Umarım bu endişelerin hepsi boştur. Kızlarıma tamamen açığım. Bilsinler ki ben mükemmel değilim. Endişelerim var, sorunlarım var, saçmalıklarım ve kendimi düşük hissettiğim, hatta pes ettiğim zamanlar var."

