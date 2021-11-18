MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel çirkin mesajı ifşa etti

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel çirkin mesajı ifşa etti

18.11.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile yorgunluk atmak için Dubai tatiline çıkmıştı. Tatilden pozlarını paylaşan anne Havva Öztel paylaşımlarıyla gündem olmuştu. Öztel şimdi de kendisine gelen bir mesajı paylaşarak dikkat çekti.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel çirkin mesajı ifşa etti

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığıyla magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekerken annesi de zaman zaman gündeme geliyor.

Son olarak kızlarıyla Dubai'ye giden ve iddialı bikinili pozlarını paylaşan Havva Öztel sosyal medyada dikkat çekmişti. Instagram'ı kızından bile aktif kullanan Öztel bu sefer kendisine gelen çirkin bir mesajı ifşa etti.

Bir sosyal medya takipçisi Öztel'e çirkin yorumlarda bulundu. Takipçi hızını alamayıp "Umarım yatalak olursun" bedduasıyla herkesi şoke etti.

Ekran Alıntısı

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ise bu mesajı paylaşarak "Bir insan nasıl bu kadar zalim düşüncelere sahip olabilir?" diye sordu.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel plajdan sonra çölde! İddialı pozlarAleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel plajdan sonra çölde! İddialı pozlar

Öztel daha sonra ise "Bunlar kadın katili, bunlar tacizci. Birçok kadın maalesef böyle şeylere maruz kalıyor" yorumunda bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNER 59 yaşındaki Hatice Aslan'dan bikinili poz açıklaması 59 yaşındaki Hatice Aslan'dan bikinili poz açıklaması
Muhalifler beni bir günde harcadıMuhalifler beni bir günde harcadı
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankasına 'faiz' çağrısı: Yapmayın

Merkez Bankasına 'faiz' çağrısı: Yapmayın

Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak?

Akılalmaz ölüm! Midesinde patladı

Akılalmaz ölüm! Midesinde patladı

50 kuruşun maliyeti 66 kuruş oldu

50 kuruşun maliyeti 66 kuruş oldu

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Geceyi birlikte geçirdiler! Paylaşım olay yarattı

Geceyi birlikte geçirdiler! Paylaşım olay yarattı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Bunu daha önce de yaptı! Rüzgar esince her şeyi meydana çıktı

Bunu daha önce de yaptı! Rüzgar esince her şeyi meydana çıktı

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Programdan ayrıldı! Bircan Bali ve Seren Serengil'i suçladı

Programdan ayrıldı! Bircan Bali ve Seren Serengil'i suçladı

Babası son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye...

Babası son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye...

Ekrem İmamoğlu'nun eski işini öğrenen Karsu şaşkına döndü! "Gerçekten mi?"

Ekrem İmamoğlu'nun eski işini öğrenen Karsu şaşkına döndü! "Gerçekten mi?"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.