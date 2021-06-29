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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den ince mesaj

29.06.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel her paylaşımıyla olay oluyor. Öztel son olarak kısa şortuyla verdiği poza ince bir mesaj yazıp yayınladı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den ince mesaj

Küçük yaşta şöhret kapısını aralayan Aleyna Tilki her açıklaması ve her paylaşımıyla gündem oluyor.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de kızından geri kalmıyor. Sosyal medyada kızı kadar popüler olan Öztel bikinili pozlarından sonra şortu ve göbek üstü gömleğiyle kızlarının önüne geçti.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den bikinili paylaşımAleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den bikinili paylaşım

Havva Öztel yaptığı paylaşımdaki mesajıyla da dikkat çekti. Öztel paylaşımına "Kendini affet ben seni affettim" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

Marmaris'te tatiline devam eden Aleyna Tilki'nin annesine yorum ve beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ne olsun işte analı kızlı modern aydın çapdaş cehapeliler. Ondan sonra demeyin bu kızın anası babası yokmu diye. Var işte kapı gibi! Örnek modeller
aleynadan daha iyi kulkanıyor durumu

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