Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den ince mesaj

Küçük yaşta şöhret kapısını aralayan Aleyna Tilki her açıklaması ve her paylaşımıyla gündem oluyor.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de kızından geri kalmıyor. Sosyal medyada kızı kadar popüler olan Öztel bikinili pozlarından sonra şortu ve göbek üstü gömleğiyle kızlarının önüne geçti.

Havva Öztel yaptığı paylaşımdaki mesajıyla da dikkat çekti. Öztel paylaşımına "Kendini affet ben seni affettim" notunu düştü.

Marmaris'te tatiline devam eden Aleyna Tilki'nin annesine yorum ve beğeni yağdı.



