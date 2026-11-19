SevdiğimSensin ’in bu akşam yayınlanacak bölümünden yeni tanıtım yayınlandı.

İnci’nin, ablası Derya ile bebeği arasında acımasız bir seçime zorlayarak tehdit ettiği Dicle’nin kararı merakla beklenirken; yayınlanan yeni tanıtımda Erkan ve Dicle arasında yaşanan sarsıcı yüzleşme ekrana geliyor.

Tanıtımda; İnci’den Dicle’nin bebeğini aldırdığını duyan Erkan, büyük bir hayal kırıklığı ve öfkeyle Dicle’nin karşısına çıkıyor. İkili arasında dönüm noktası olan yüzleşmede, Dicle’nin çaresizliği dikkat çekiyor.

Erkan “Bana bunu niye yaptın. Artık ben de senden nefret ediyorum sayende. Artık yüzünü bile görmek istemiyorum, sesini bile duymak istemiyorum. Bebeğimizi öldürdün ya ben de öldüm senin için. Bugün sen de öldün benim için” sözleriyle alyansını çıkararak Dicle’ye veriyor.



Erkan’ın ayrılığıyla Dicle büyük bir çıkmaza sürüklenirken, dizinin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak konusu oluyor.