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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gençlik pozunu paylaştı, ortalık yıkıldı

18.03.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, ilerleyen yaşına rağmen hala genç göstermesi nedeniyle büyük beğeni topluyor. Öztel, sosyal medya hesabından gençlik pozunu paylaştı. Takipçilerinden Öztel'e övgü dolu sözler yağdı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gençlik pozunu paylaştı, ortalık yıkıldı

Türk pop müziğinde son dönemde parlayan isimlerin başında gelen şarkıcı Aleyna Tilki'nin kendisi kadar ilerleyen yaşına rağmen güzelliğiyle büyüleyen annesi Havva Öztel de hayranları tarafından sıkı takip ediliyor.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

Öztel, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztel, arada da takipçilerinden gelen soruları cevaplıyor.

havva öztel

SON PAYLAŞIMINA ÖVGÜ YAĞDI

Öztel son olarak Instagram'dan 23 yaşında çekilmiş fotoğrafını yayınladı. Öztel paylaşımına, "23 yaş. Türk filmlerinden fırlamış gibiyim. O ince kaşlara ne demeli peki? O zaman o modaymış" notunu düştü.

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