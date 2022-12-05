Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'i görenler tanımadı! "Göksel sandım"

Giyimi sıklıkla gündem olan ve açıklamalarıyla da adından söz ettiren Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de sosyal medyada popüler bir isim. Kızı Aleyna Tilki'yi her fırsatte desteklediğini gösteren anne Havva Öztel genç kızlara taş çıkarıyor.

Havva Öztel son olarak sosyal medya hesabından bir pozunu paylaştı. Havva Öztel'in düzgün fiziğiyle verdiği pozdaki görüntüsü görenleri şaşırttı.

İlk bakışta Tilki'nin annesini görenler Havva Öztel'i tanımakta zorlandı. Bazı takipçiler Öztel'in photoshop'u fazla kaçırdığını düşündü ve ünlü ismi Göksel'e benzetti.

