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Başkalarının Hayatı fragmanı şaşırttı! Fikret ve Hülya evlendi

Meksika yapımı Rubi dizisinden uyarlama olan Başkalarının Hayatı'ndan 3. fragman sonunda geldi. Yeni fragman yayınlanır yayınlanmaz seyirciyi şaşkına uğrattı. Fikret ve Hülya'nın evliliği X'e damga vurdu.

Başkalarının Hayatı fragmanı şaşırttı! Fikret ve Hülya evlendi

Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar ve Mehmet Aslantuğ’u buluşturan, Başkalarının Hayatı dizisinin günlerdir yeni bölüm fragmanı ekrana gelmemişti. 3. bölüm yayınlanmadan final yapıp yapmayacağı merak edilen dizinin merakla beklenen üçüncü bölümünden yayınlanan ilk tanıtım izleyenleri şoke etti.
Başkalarının Hayatı fragmanı şaşırttı! Fikret ve Hülya evlendi 1

Başkalarının Hayatı 3. bölüm fragmanında; Erim’in, Hülya’ya aşık olduğunu Sarp’a itiraf etmesi; Sarp ve Erim arasında sert bir hesaplaşmanın fitilini ateşliyor.

Başkalarının Hayatı fragmanı şaşırttı! Fikret ve Hülya evlendi 2

"YASAK AŞK GELİYOR"

Hülya’nın Mediha’ya söylediği “ne Erim ne de ailesi Neslihan’ı istemiyor” sözleri üzerine Neslihan, Hülya’yı evinden kovuyor. Nermin’in, tehlikeli sularda yüzen kızı Hülya’ya attığı tokatla tansiyon yükselirken tanıtımın finaline Fikret’in yaptığı açıklama damga vuruyor.

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Fikret, Hülya ile evlendiğini ailesine açıklarken; Sarp ve Hülya arasında yaşanacaklar merak konusu oluyor...

Başkalarının Hayatı fragmanı şaşırttı! Fikret ve Hülya evlendi 3

Bu fragman yayınlanır yayınlanmaz konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada "Bu dizi niye bu kadar hızlı ilerliyor orjinale göre gitmiyor", "Rubi ve Alejo'nun o sancılı alev aşk hikayesini korkakça yasak bir ilişkiye dönüştürdünüz", "Yasak aşk geliyor ortalık yanacak", "Bu inşallah rüyadır" yorumları yapıldı.

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Başkalarının Hayatı dizisi
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