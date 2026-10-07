Başkalarının Hayatı fragmanı şaşırttı! Fikret ve Hülya evlendi

Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar ve Mehmet Aslantuğ’u buluşturan, Başkalarının Hayatı dizisinin günlerdir yeni bölüm fragmanı ekrana gelmemişti. 3. bölüm yayınlanmadan final yapıp yapmayacağı merak edilen dizinin merakla beklenen üçüncü bölümünden yayınlanan ilk tanıtım izleyenleri şoke etti.



Başkalarının Hayatı 3. bölüm fragmanında; Erim’in, Hülya’ya aşık olduğunu Sarp’a itiraf etmesi; Sarp ve Erim arasında sert bir hesaplaşmanın fitilini ateşliyor.

"YASAK AŞK GELİYOR"

Hülya’nın Mediha’ya söylediği “ne Erim ne de ailesi Neslihan’ı istemiyor” sözleri üzerine Neslihan, Hülya’yı evinden kovuyor. Nermin’in, tehlikeli sularda yüzen kızı Hülya’ya attığı tokatla tansiyon yükselirken tanıtımın finaline Fikret’in yaptığı açıklama damga vuruyor.

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Fikret, Hülya ile evlendiğini ailesine açıklarken; Sarp ve Hülya arasında yaşanacaklar merak konusu oluyor...

Bu fragman yayınlanır yayınlanmaz konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada "Bu dizi niye bu kadar hızlı ilerliyor orjinale göre gitmiyor", "Rubi ve Alejo'nun o sancılı alev aşk hikayesini korkakça yasak bir ilişkiye dönüştürdünüz", "Yasak aşk geliyor ortalık yanacak", "Bu inşallah rüyadır" yorumları yapıldı.