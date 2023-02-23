Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel isyan etti! "Herkes profesör olmuş ahkam kesiyor"

Aleyna ve Ayça Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medyadan yazdıklarıyla dikkat çekti. Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan 45 yaşındaki Öztel, "Boş teneke sesleri yükselmiş ülkede" ifadelerini sözlerine ekledi. İşte Havva Öztel'in paylaşımının tamamı...

"HERKES PROFESÖR OLMUŞ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Öztel, "Herkes profesör olmuş her konuya vakıf herkes ayrı bir dilden ahkam kesiyor peki sonuç? Boş teneke sesleri yükselmiş ülkede bırakın herkes işini yapsın her kafadan sesler bir bitsin. Çok biliyorsanız kalkın bir taşın altına elinizi sokun yoksa susun. Bıktırdınız yemin ediyorum" diye yazdı.

Öztel ardından, "İyi hissedene kadar hiçbir şey hissetmek istemiyorum" yazısını hesabında paylaştı.

Trabzon doğumlu Havva Öztel, Aleyna Tilki olmadan önce bir okulda müdür olarak çalışıyordu.

Ardından, kızının da desteğiyle spor markası kurdu.





