MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel isyan etti! "Herkes profesör olmuş ahkam kesiyor"

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel isyan etti! "Herkes profesör olmuş ahkam kesiyor"

23.02.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyadan isyan etti. Instagram hesabından, "Herkes profesör olmuş ahkam kesiyor" diye yazan Öztel ardından, "İyi hissedene kadar hiçbir şey hissetmek istemiyorum" yazısını paylaştı. İşte tüm detaylar...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel isyan etti! "Herkes profesör olmuş ahkam kesiyor"

Aleyna ve Ayça Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medyadan yazdıklarıyla dikkat çekti. Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan 45 yaşındaki Öztel, "Boş teneke sesleri yükselmiş ülkede" ifadelerini sözlerine ekledi. İşte Havva Öztel'in paylaşımının tamamı...

"HERKES PROFESÖR OLMUŞ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Öztel, "Herkes profesör olmuş her konuya vakıf herkes ayrı bir dilden ahkam kesiyor peki sonuç? Boş teneke sesleri yükselmiş ülkede bırakın herkes işini yapsın her kafadan sesler bir bitsin. Çok biliyorsanız kalkın bir taşın altına elinizi sokun yoksa susun. Bıktırdınız yemin ediyorum" diye yazdı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel isyan etti!

Öztel ardından, "İyi hissedene kadar hiçbir şey hissetmek istemiyorum" yazısını hesabında paylaştı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel isyan etti!

Trabzon doğumlu Havva Öztel, Aleyna Tilki olmadan önce bir okulda müdür olarak çalışıyordu.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel isyan etti!

Ardından, kızının da desteğiyle spor markası kurdu.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel isyan etti!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel isyan etti!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel isyan etti!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel isyan etti!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir kesimden gelen anlamsız tepkilere...Bir kesimden gelen anlamsız tepkilere...
“Dokuz kere evlendim” demişti! Eda Ece düğün tarihi belli oldu“Dokuz kere evlendim” demişti! Eda Ece düğün tarihi belli oldu
GSM operatörüne ateş püskürdü! "Düşün halini, çok yazık"GSM operatörüne ateş püskürdü! "Düşün halini, çok yazık"
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Instagram Havva Öztel Ayça Tilki anne yaşında

En Çok Okunan Haberler

Depremzedeler için ücretsiz oldu!

Depremzedeler için ücretsiz oldu!

İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında dikkat çeken sözler

İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında dikkat çeken sözler

Usta isim yaptığı bağışla gündem oldu

Usta isim yaptığı bağışla gündem oldu

Ünlü oyuncu o partiye katıldığını açıkladı! Vekilden ilk yorum

Ünlü oyuncu o partiye katıldığını açıkladı! Vekilden ilk yorum

Lütfü Savaş 'Konuşacaklarım var' diyerek yayına bağlandı

Lütfü Savaş 'Konuşacaklarım var' diyerek yayına bağlandı

Bunu yapana 100 bin TL ceza kesilecek!

Bunu yapana 100 bin TL ceza kesilecek!

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.