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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüs oldu

31.08.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur paylaşımlarıyla sık sık tartışma konusu olan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şehir şehir gezerken koronavirüse yakalandı. Kötü haberi ise Öztel sosyal medya hesabından verdi.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüs oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel takipçilerine kötü haberi verdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son günlerde önce Karadeniz turu yapmış ardından da Marmaris'e geçmişti.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e yorum yağdı! &quot;Sütyen giyseydin&quot;Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e yorum yağdı! "Sütyen giyseydin"

Yaptığı paylaşımlarla kızını gölgede bırakan Havva Öztel yataktan bir pozunu paylaştı ve kovid olduğunu duyurdu.

Ekran Alıntısı

Aleyna Tilki'nin annesi paylaşımında "Hayat eve sığdı. Bugün 8. günüm iyiyim iyi. Sayılı gün çabuk geçer" dedi.

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Aleyna Tilki
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Yanında refakatçı olarak kalabilirim
size bir sey olmaz zaten

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