Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel pozlarıyla olay oldu

Son yıllarda yıldızı parlayan Aleyna Tilki, sesi ve sahne performansıyla büyülüyor. Sosyal medyadan her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Aleyna Tilki, bu kez annesi Havva Öztel'in paylaşımlarıyla anılıyor.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Havva Öztel sosyal medya paylaşımlarıyla kızı Aleyna Tilki gibi binlerce yorum ve beğeni alıyor.



Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bu kez elbisesiyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Takipçileri, 'Kızlarıyla aynı yaşta gibi duruyor...' yorumları yağdırdı.

Havva Öztel, genç görünümü ile sosyal medyada 'Kim anne kim kız belli değil' dedirtiyor.



