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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel pozlarıyla olay oldu

19.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son paylaşımlarıyla olay oldu. Aleyna Tilki'nin annesini görenler "Kızıyla aynı yaşta gibi" yorumları yaptı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel pozlarıyla olay oldu

Son yıllarda yıldızı parlayan Aleyna Tilki, sesi ve sahne performansıyla büyülüyor. Sosyal medyadan her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Aleyna Tilki, bu kez annesi Havva Öztel'in paylaşımlarıyla anılıyor.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Havva Öztel sosyal medya paylaşımlarıyla kızı Aleyna Tilki gibi binlerce yorum ve beğeni alıyor.

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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bu kez elbisesiyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

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Takipçileri, 'Kızlarıyla aynı yaşta gibi duruyor...' yorumları yağdırdı.

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Havva Öztel, genç görünümü ile sosyal medyada 'Kim anne kim kız belli değil' dedirtiyor.


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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Annesi daha güzel değilse, bende bişey bilmiyorum.
vay beee harbiden güzelmis
siz hiç tavşanin aslan doğurduğunu gördunüzmü .?

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