Yeraltı yeni sezona bomba gibi dönüyor! Büyük aşk bitti mi?

Yeni sezona gecikmeli olarak giriş yapan Yeraltı bu akşam ekrana gelecek iddialı bölümüyle izleyecilerine kavuşuyor. Geride bıraktığımız sezon da Haydar Ali, Ceylan için her şeyi feda etmeye hazırken, yeni sezon tanıtımında Sultan ile Haydar Ali’nin nikah sahnesine yer verilmesi yeni bölümde Ceylan ile Haydar Ali arasındaki buzların erimediğini gösteriyor.

RÜZGAR YENİ HİKAYEDE NASIL BİR ROL OYNAYACAK?

Diziye bu sezon Rüzgar karakteriyle dahil olan İsmail Hacıoğlu izleyicinin yeni bölümlere ilişkin beklentisini de yükseltti. Son olarak Barış karakteriyle Mahkum dizisinde izlediğimiz Hacıoğlu’nun bu sezon nasıl bir kötü karaktere hayat vereceği merak konusu olurken, Rüzgar karakterinin kafalardaki imajı da yeni sezonun ilk bölümüyle şekillenecek gibi görünüyor.

CEYLAN SESSİZ SEDASIZ VEDA ETTİ

Haydar Ali’nin Sultan ile gerçekleştirdiği evlilik Bozo’nun yanında ayrılma ihtimalini neredeyse sıfırladı. Peki, Haydar Ali ile Sultan’nın evliliği Ceylan ile Haydar Ali aşkının gerçekten tamamen bittiğini mi gösteriyor? Nikah sahnesinde Ceylan’ın Haydar Ali’ye sessiz sedasız veda edişi birkaç gündür sosyal medyanın gündemindeki sıcaklığını koruyor.

İkinci sezon birinci bölümüyle bu akşam ekranda olacak dizide romantik aşk üçgeninin nasıl şekilleneceğinin dışında hikayeye dahil olan yeni yüzlerin senaryoyu ne kadar etkileceği de merak ediliyor.