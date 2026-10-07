MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İdo Tatlıses'ten romantik paylaşım: Eşine övgü yağdırdı!

İdo Tatlıses, 2021 yılında dünyaevine girdiği eşi Yasemin Şefkatli ile 5. yılını kutladı. Ünlü şarkıcının “Hayatımın en güzel ‘evet’i” sözleriyle başlayan paylaşımı beğeni topladı.

İdo Tatlıses'ten romantik paylaşım: Eşine övgü yağdırdı!
Sariye Nur Dönmez

İdo Tatlıses 2021 yılında dünyaevine girdiği eşi Yasemin Şefkatli ile 5. yılını kutladı. Ünlü sanatçının eşine sarf ettiği romantik cümlelerle dolu duygu yüklü paylaşıma çok sayıda beğeni geldi.

İdo Tatlıses ten romantik paylaşım: Eşine övgü yağdırdı! 1

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın evliliğinden dünyaya gelen ve kariyerini pop müzik çevresinde şekillendiren İdo Tatlıses müzik kariyerinde imza attığı çalışmalarla kariyer basamaklarını hızlı tırmanarak geniş bir hayran kitlesine hitap etmeyi başardı.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

“Bileklerime Kadar Acıyo”, “Buluşacaktık”, “ Sen” gibi çok sayıda başarılı parçaya imza atan ünlü şarkıcı kariyerinin dışında sosyal medyada paylaştığı fotoğraf kareleriyle de adından söz ettiriyor.

İdo Tatlıses ten romantik paylaşım: Eşine övgü yağdırdı! 2

"HAYATIMIN EN GÜZEL 'EVET'İ YASEMİN'İM”

2021 yılında Yasemin Şefkatli ile yaşadığı aşkı görkemli bir düğünle evlilikle taçlandıran ünlü şarkıcının sosyal medya paylaşımı büyük beğeni topladı. Tatlıses paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatımın en güzel 'evet'i. Yasemin'im; seninle geçen her yıl, hayatıma yeni bir güzellik kattı. Birlikte kurduğumuz yuvamız, paylaştığımız anılar ve bugün büyüyen ailemiz…"

İlginizi Çekebilir

Amazon Prime Festivali’nin en çok beklenen fırsatları burada!

Amazon Prime Festivali’nin en çok beklenen fırsatları burada!

 Çok satanlarda 1. sırada: CAMPER hakiki deri ayakkabı

Çok satanlarda 1. sırada: CAMPER hakiki deri ayakkabı

 Her ay yüzlerce satan Stanley termosun fiyatı dipte!

Her ay yüzlerce satan Stanley termosun fiyatı dipte!

 Günün fırsat ürünü! Versace Eros'ta sepette ek indirimi kaçırmayın

Günün fırsat ürünü! Versace Eros'ta sepette ek indirimi kaçırmayın

 Evinizin atmosferini tek dokunuşla yenileyin: Philips Hue LED Şerit

Evinizin atmosferini tek dokunuşla yenileyin: Philips Hue LED Şerit

 Yıllara meydan okuyan Seiko kol saati indirimde

Yıllara meydan okuyan Seiko kol saati indirimde

 BRITA ürünlerinde Prime Alışveriş Festivaline özel indirim

BRITA ürünlerinde Prime Alışveriş Festivaline özel indirim

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeraltı yeni sezona bomba gibi dönüyor! Büyük aşk bitti mi?Yeraltı yeni sezona bomba gibi dönüyor! Büyük aşk bitti mi?
Bu defa tepki çekti! ''Bütün senaristler sözleşmiş'' Bu defa tepki çekti! ''Bütün senaristler sözleşmiş''

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İdo Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AK Partili eski vekilden ses getirecek 'fon krizi' çıkışı: Millet Reis'ten onu bekliyor

AK Partili eski vekilden ses getirecek 'fon krizi' çıkışı: Millet Reis'ten onu bekliyor

Esenyurt'da lise öğrencileri arasında büyük kavga! Çok sayıda ekip sevk edildi

Esenyurt'da lise öğrencileri arasında büyük kavga! Çok sayıda ekip sevk edildi

TFF, Vincenzo Montella ile yollarını ayırıyor! Arda Turan sürprizi!

TFF, Vincenzo Montella ile yollarını ayırıyor! Arda Turan sürprizi!

Kavak Yelleri’nin Deniz’i yıllar sonra o dizide ortaya çıktı!

Kavak Yelleri’nin Deniz’i yıllar sonra o dizide ortaya çıktı!

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

Kara para düzenlemesi Resmi Gazete'de: Nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde sınır değişti

Kara para düzenlemesi Resmi Gazete'de: Nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde sınır değişti

En Çok Aranan Haberler

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar! "Erkeğinizin aldattığını gösteren büyük işareti" 2 katlı 5 odalı! 950 bin TL'lik ev kullanıcıları ikiye böldü 1987 yılından beri derin dondurucusunda saklıyormuş! Kapağını açınca şaşırdı Sokak ortasında 30 kişilik bisikletli çete tekme tokat saldırdı Denizden çıktı! Yakaladığı şeye kendisi de inanamadı Garsona notunu fişle iletti! "Kocama canım deme" Kurtulduk! Şansı %0'a düştü Tesadüfen gördü! Eşini dolabın önünde böyle yakaladı Gelinin annesinin kıyafet seçimi olay oldu Fiyatı duyunca şoke oldular! Para ödemeden kuaförden kaçtılar 3 aylık bebek hastanelik oldu! Güvenlik kamerası gerçeği ortaya çıkarttı Dans ederken işler kontrolden çıktı! Alkolü fazla kaçırdı Yüzüğünü düşürdü! Arabasını parçaladı, didik didik aradı Beyaz lekeler endişe yarattı! "Uzak durun" Burnunu çıkartıp kavanozda saklıyor! Değişimi şaşırttı Sosyal medya bu teoriyi konuşuyor! "Asla ölmüyoruz" dedi Kiralardan bıktı! Burada yaşıyor Bir günde 10001 barfiks çekip dünya rekorunu kırdı Bebeğine 'çirkin' denildi! Cevabıyla olay oldu Mutfakta sağlık var! Her gün tüketilebilecek antiinflamatuar gıdalar "Dünyanın en iyi çileği" diyerek paylaştı! 1 tanesine 692 TL ödedi Gözlerinin önünde ölen yolcuyla tüm yolu yan yana gittiler DERBİ BERABERE BİTTİ AMA GİZLİ KAZANAN GALATASARAY OLDU 'Kıyamet tarihi' denildi! Herkesi endişelendirdi: "Durma noktasına gelecek" 10 yıl boyunca hiçbir şey yemedi! "Nasıl bir şey olduğunu anlatmak zor" Restoran sahibi de şaşkın! Hırsız tuvaletin lavabosunu çaldı Evlendi ama eşi gerçek bile değil! "İlişkimiz bir bilim kurgu filmi gibi" Ketçaptan korkuyor! "Yakınımda bile bulunduramıyorum" Boy aynası beklerken gelen kargo şoke etti
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Son Dakika Haberleri Haberler Finans Yemek Kadın Magazin Trend Eğitim Spor Video Yerel Haberler
Teknoloji Sağlık Astroloji Vitrin Seçim Haberleri Canlı Maç Anlatımı Gazeteler E-mail Şans Oyunları Kobi myMani
Borsa Seans İstatistiği Canlı Borsa Finansal Sözlük Hisseler Kripto Para Altın Fiyatları Dolar Kuru Euro Kuru Rüya Tabirleri Hava Durumu Keşfet
Oyun Kelime Bul Soran Anne Tatil Bulucu Milli Piyango Sonuçları E-Okul Giriş Instagram Dondurma Instagram Silme TDK Sözlük Ayetel Kürsi Nazar Duası
Sibel Kekilli düğün dansını paylaştı! Gelinliğine yorum yağdı Uykucu filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Nevşin Mengü'nün tartışma yaratan sözleri: "Bir şey olmak istiyorsan..." Yerel Seçim 2024 Yemek Tarifi
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.