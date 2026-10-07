İdo Tatlıses'ten romantik paylaşım: Eşine övgü yağdırdı!

İdo Tatlıses 2021 yılında dünyaevine girdiği eşi Yasemin Şefkatli ile 5. yılını kutladı. Ünlü sanatçının eşine sarf ettiği romantik cümlelerle dolu duygu yüklü paylaşıma çok sayıda beğeni geldi.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın evliliğinden dünyaya gelen ve kariyerini pop müzik çevresinde şekillendiren İdo Tatlıses müzik kariyerinde imza attığı çalışmalarla kariyer basamaklarını hızlı tırmanarak geniş bir hayran kitlesine hitap etmeyi başardı.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

“Bileklerime Kadar Acıyo”, “Buluşacaktık”, “ Sen” gibi çok sayıda başarılı parçaya imza atan ünlü şarkıcı kariyerinin dışında sosyal medyada paylaştığı fotoğraf kareleriyle de adından söz ettiriyor.

"HAYATIMIN EN GÜZEL 'EVET'İ YASEMİN'İM”

2021 yılında Yasemin Şefkatli ile yaşadığı aşkı görkemli bir düğünle evlilikle taçlandıran ünlü şarkıcının sosyal medya paylaşımı büyük beğeni topladı. Tatlıses paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatımın en güzel 'evet'i. Yasemin'im; seninle geçen her yıl, hayatıma yeni bir güzellik kattı. Birlikte kurduğumuz yuvamız, paylaştığımız anılar ve bugün büyüyen ailemiz…"