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Aleyna Tilki'nin beyaz tarzı olay oldu! "Bezli bebekler gibi..."

03.07.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Sesim çok iyi olmasaydı Las Vegas’taki en ünlü direk dansçısı olurdum” diyen Aleyna Tilki pozlarıyla gündeme geliyor. Alaçatı The Beach’te sahneye çıkan Aleyna Tilki'nin beyaz tercihi ve kıyafeti olay oldu.

Aleyna Tilki'nin beyaz tarzı olay oldu! "Bezli bebekler gibi..."

Hem paylaşımları hem de iddialı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim Aleyna Tilki sahne tarzıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde "Sesim iyi olmasaydı Las Vegas'taki en ünlü direk dansçısı olurdum" diyen şarkıcı Alaçatı'daki performansı için ilginç bir seçim yaptı.

Son dönemde cesur tarzıyla sık sık Gülşen'in izinde olduğu yorumlarına maruz kalan Aleyna Tilki beyaz kısacık şortu beyaz külotlu çorabı ve beyaz sütyeniyle öne çıktı.

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Aleyna Tilki'nin tarzına pek çok olumsuz yorum geldi. Hayranlarının beğendiği Tilki'ye gelen yorumlardan bazıları şöyleydi:

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  • Bebek bezi kullanıyor gibi
  • Bezli bebekler gibi olmuş
  • Çocuk beziyle çıkmış ne var bunda
  • Gülşen 2 olmuş
  • Gözüm kanadı.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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