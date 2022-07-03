Aleyna Tilki'nin beyaz tarzı olay oldu! "Bezli bebekler gibi..."

Hem paylaşımları hem de iddialı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim Aleyna Tilki sahne tarzıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde "Sesim iyi olmasaydı Las Vegas'taki en ünlü direk dansçısı olurdum" diyen şarkıcı Alaçatı'daki performansı için ilginç bir seçim yaptı.

Son dönemde cesur tarzıyla sık sık Gülşen'in izinde olduğu yorumlarına maruz kalan Aleyna Tilki beyaz kısacık şortu beyaz külotlu çorabı ve beyaz sütyeniyle öne çıktı.

Aleyna Tilki'nin tarzına pek çok olumsuz yorum geldi. Hayranlarının beğendiği Tilki'ye gelen yorumlardan bazıları şöyleydi:

Bebek bezi kullanıyor gibi

Bezli bebekler gibi olmuş

Çocuk beziyle çıkmış ne var bunda

Gülşen 2 olmuş

Gözüm kanadı.



