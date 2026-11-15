Beyza Gümülcine'nin oyunculuktan önceki mesleği şaşırttı!

atv’nin beğeniyle izlenen dizisi ‘Güneşin Doğduğu Yer’de Leyla karakterine hayat veren Beyza Gümülcine, Şamdan Plus’ın kapağına konuk oldu.

Gümülcine, dergiye verdiği röportajda samimi açıklamalar yaptı. Gümülcine'nin oyunculuktan önceki mesleği de ortaya çıktı.

Beyza Gümülcine meğerse avukatmış... Oyuncu bu konuda "‘Sadece stajyer olarak değil avukat olarak da çalıştım. Ama daha okurken oyunculuk eğitimi almaya başlamıştım. Fikrine güvendiğim insanlar bu mesleği denemem gerektiğini söylediler. Bu konuda beni cesaretlendirdiler" dedi.



Oyuncu Güneşin Doğduğu Yer’e nasıl dahil olduğunu ise şu sözlerle anlattı:

"Aslında her şey biraz tesadüf eseri gelişti. Yapım şirketinin bulunduğu yerde bir işim vardı. İşimi halletmek için oraya gitmişken tanıdığım birkaç kişiyi de ziyaret etmek istedim. Sohbet sırasında projeden bahsedildi. Konu açılınca bana da denememi önerdiler. Ben de hiç düşünmeden kabul ettim. Hemen bir deneme çekimi yaptık, iki gün sonra ise partnerli çekime girdim."