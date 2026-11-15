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Uzak Şehir'in Berfin'i Feride Özdinç "Influencerlık da doktorluk gibi" deyince...

Uzak Şehir dizisine yeni dahil olan Feride Özdinç,"Influencerlık da doktorluk gibi, mimarlık gibi artık günümüzde normal bir meslek olarak kabul görülüyor" deyince sosyal medyada topa tutuldu.

Uzak Şehir'in Berfin'i Feride Özdinç "Influencerlık da doktorluk gibi" deyince...
Mynet Haber Merkezi

Uzak Şehir dizisinin yeni sezonuna Cihan Albora'nın genç nişanlısı olarak dahil olan Feride Özdinç, katıldığı bir davette soruları yanıtladı. Influencer olması üzerine eleştiriler alan oyuncu kendi kariyer yolculuğunda şanstan ziyade emeğin ön planda olduğunu vurguladı.

Feride Özdinç "Benim için bir şans olduğunu düşünmüyorum; bir noktada kendim bir şeyler için uğraştım ve çabaladım" dedi.

Uzak Şehir in Berfin i Feride Özdinç "Influencerlık da doktorluk gibi" deyince... 1

"NEDEN BU KADAR KONU OLDUĞUNU ANLAMIYORUM"

Uzak Şehir'de Berfin rolüne hayat veren Feride Özdinç sözlerine şöyle devam etti:

Uzak Şehir in Berfin i Feride Özdinç "Influencerlık da doktorluk gibi" deyince... 2
"Influencer olmanın neden bu kadar konu olduğunu da anlamıyorum. Çünkü influencerlık da doktorluk gibi, mimarlık gibi artık günümüzde normal bir meslek olarak kabul görülüyor. O yüzden eğitimini aldıktan sonra, bunun için çaba sarf ettikten sonra tabii ki bu yolda yürünebileceğini düşünüyorum ben."
Uzak Şehir in Berfin i Feride Özdinç "Influencerlık da doktorluk gibi" deyince... 3

Oyuncunun bu ifadeleri sosyal medyada topa tutuldu. Doktorluk ve influencerlığı eşit tuttuğu için eleştirilen Özdinç'e "Saçmalamış", "İnsanlar yıllarca okuyor bu nasıl bir kıyas", "Talihsizliklerle dolu bir açıklama", "Cahilce bir açıklama olmuş" eleştirileri geldi.

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Anahtar Kelimeler:
fenomen Uzak Şehir
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