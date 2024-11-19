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Aleyna Tilki'nin cesur pozu takipçilerini ikiye böldü! Kimi çok beğendi kimi eleştirdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.11.2024 08:11
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Aleyna Tilki, sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla yine adından söz ettirdi. Tilki son olarak çizme, iç çamaşırı ve bluz kombiniyle takipçilerini ikiye böldü.

Aleyna Tilki'nin cesur pozu takipçilerini ikiye böldü! Kimi çok beğendi kimi eleştirdi

Şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından "Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz" diyerek şarkı söylemeyi özlediğini söylemişti.

Bir süredir sosyal medyayı daha kontrollü kullanan Tilki yine adından söz ettirdi.

Aleyna Tilki, sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak iç çamaşırıyla verdiği pozlar, genç şarkıcının takipçilerini ikiye böldü.

Ekran görüntüsü 2024-11-19 080709

Kimi şarkıcıya "Kraliçe" yorumları yağdırırken kimi ise "Yine gereksiz bir poz" yorumlarında bulundu.

Ekran görüntüsü 2024-11-19 080709

Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarla büyük yankı uyandıran Tilki, cesur tarzıyla gündem oldu. Bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları ve hayranları tarafından hızla yayıldı.

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Aleyna Tilki
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