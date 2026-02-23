Delikanlı’da kadro şekillendi: Bomba isimler de projede yer alacak!

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Delikanlı dizisinde hazırlıklar hız kesmeden sürüyor. Yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği projede başrolde Mert Ramazan Demir yer alıyor. Demir, dizide Yusuf karakterine hayat verecek.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Yusuf’un ailesini canlandıracak oyuncular da belli oldu. Deneyimli oyuncu Mine Şenhuy Teber, Yusuf’un annesi Meryem rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Elçin Atamgüç ise teyze Makbule karakterini canlandıracak.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

Dizide Hazan karakterine Melis Sezen hayat verirken, Sarp rolünde Salih Bademci yer alacak. Kadroda ayrıca Mina Demirtaş, Devrim Yakut, Onur Ünsal ve Asena Girişken gibi dikkat çeken isimler bulunuyor.

Velatnu Aydın, Erdem Adilce, Gökhan Yıkılkan, Zamire Zeynep Özdemir, Ergun Kuyucu ve Zehra Barto da projede rol alacak diğer oyuncular arasında.

İLK ÇEKİMLER AİLE SAHNELERİYLE BAŞLAYACAK

Aile bağlarının hikâyede önemli bir yer tutacağı belirtilirken, özellikle Yusuf’un ev sahnelerinin ilk çekilecek bölümler arasında olduğu öğrenildi. Set tarihinin yaklaşmasıyla birlikte dizinin yayın tarihi de merak konusu oldu.

Show TV’de ekrana gelecek Delikanlı dizisinin önümüzdeki haftalarda sete çıkması bekleniyor.

(Kaynak: Birsen Altuntaş)