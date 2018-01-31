MAGAZİN

Aleyna Tilki'nin suşili, havyarlı kahvaltı tabağı mide bulandırdı

MAGAZİN HABERLERİ | 31.01.2018 10:35 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde ABD'den Türkiye'ye dönen genç şarkıcı Aleyna Tilki, paylaştığı kahvaltı tabağıyla ağızları açıkta bıraktı

Aleyna Tilki'nin suşili, havyarlı kahvaltı tabağı mide bulandırdı

‘O Sen Olsan Bari’ şarkısıyla gönüllerde taht kuran Aleyna Tilki’nin iştahı kabardı. Popçunun kahvaltı tabağındaki suşili, havyar, midye ve karidesi görenler şaştı kaldı.

TÜRKİYE’YE DÖNÜNCE İŞTAHI AÇILDI
Geçtiğimiz günlerde ABD’den Türkiye’ye dönen Aleyna Tilki’nin iştahı açıldı. Önceki gün dostlarıyla İstanbul’daki bir mekanda kahvaltı yapan genç popçu, paylaştığı menüyle ağızları açıkta bıraktı. Açık büfeden kendine karışık bir tabak hazırlayan Aleyna’nın mönüsünde yok yoktu.

TABAKTA HER ŞEY VARDI
Ünlü şarkıcının paylaştığı kahvaltı tabağındaki midye, suşi, karides, havyar, patlıcanlı ezme, fasulye, lahana salatası, rokfor peyniri, salatalık ve çileği görenler gözlerine inanamadı. Kahvaltı için oldukça ağır lezzetleri midesine afiyetle indiren şarkıcı, ardından da bol kremalı bir tatlı olan ‘donut’ yedi. Tilki’nin bu ziyafeti ise “Zehirlenmese bari” dedirtti.

9+7987897

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki bu şehir arkadan gelecek 18 bölü

En Çok Okunan Haberler

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Furkan Vakfı'nın kasasından bakın neler çıktı!

Furkan Vakfı'nın kasasından bakın neler çıktı!

Karadeniz'de alarm

Karadeniz'de alarm

E-ticarette gümrük muafiyeti düşüyor

E-ticarette gümrük muafiyeti düşüyor

Evlilik programıyla tanınmıştı! Kızı soyadını istemiyor

Evlilik programıyla tanınmıştı! Kızı soyadını istemiyor

Okuyucu Yorumları 5 yorum
geleceğin sanatçıları bunlarsa vay halimize.
ya bu kızı bir ben mi erkeğe benzetiyorum. kes saçını bildiğin ahmet ağbi
para adamıı bozar dediklerii bu olsa gerekk
Turkiyedeki sanat ve sanatcinin son hali
Peynir ekmek yemekten gına gelmiş kıza ne yapsın ne bulursa doldurmuş tabağa
Diğer Haberler
Diva Bülent Ersoy: Servetimi Mehmetçik’e bağışladım

Diva Bülent Ersoy: Servetimi Mehmetçik’e bağışladım

Pelin Akil takipçisini ifşa etti: Delirmiş!

Pelin Akil takipçisini ifşa etti: Delirmiş!

Eylül Öztürk'ten hayvanlara şiddet ve tacize tepki

Eylül Öztürk'ten hayvanlara şiddet ve tacize tepki

Klip çekimi için Dubai'ye gittiler

Klip çekimi için Dubai'ye gittiler

Hadid kardeşlerin çıplak fotoğrafına tepki: Rahatsız edici!

Hadid kardeşlerin çıplak fotoğrafına tepki: Rahatsız edici!

Geceye damga vuran fotoğraf! Deniz Çakır...

Geceye damga vuran fotoğraf! Deniz Çakır...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.