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Aleyna Tilki önce evini değiştirdi sonra 'hodri meydan' dedi

20.01.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki annesi Havva Öztel ve kardeşiyle yaşadığı sitede korku dolu bir olay yaşamıştı. Takıntılı hayranın evine gelip saatlerce orada beklemesi sonrası polise koşan Tilki evini değiştirdi. Aleyna Tilki ev değişikliğini sosyal medyadan duyurdu.

Aleyna Tilki önce evini değiştirdi sonra 'hodri meydan' dedi

Aleyna Tilki'nin takıntılı hayranı ailesiyle yaşadığı siteye izinsiz girmişti. Tilki ve ailesini korkutan ve adresi internetten bulduğunu söyleyen hayran Muhammed Erkam A., çıkarıldığı İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkma yasağı, Aleyna Tilki'nin ikametgahına, iş yerine, bulunduğu yerlere 500 metreden fazla yaklaşmama şeklinde adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı.

Aleyna Tilki takıntılı hayranıyla yaşananlardan sonra evini değiştirdi. Tilki ev değişikliğini sosyal medyadan duyurdu.

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Aleyna Tilki paylaşımında "Bu beni rahatsız edenler! Evim değişti! He ama hesaplaşmak isteyen varsa direkt bana yazsın bu saatten sonra!!!!! Zaten serbest kalınıyor. Ben bizzat uğraşırım!" dedi.

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Aleyna Tilki
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