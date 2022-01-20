Aleyna Tilki önce evini değiştirdi sonra 'hodri meydan' dedi

Aleyna Tilki'nin takıntılı hayranı ailesiyle yaşadığı siteye izinsiz girmişti. Tilki ve ailesini korkutan ve adresi internetten bulduğunu söyleyen hayran Muhammed Erkam A., çıkarıldığı İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkma yasağı, Aleyna Tilki'nin ikametgahına, iş yerine, bulunduğu yerlere 500 metreden fazla yaklaşmama şeklinde adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı.

Aleyna Tilki takıntılı hayranıyla yaşananlardan sonra evini değiştirdi. Tilki ev değişikliğini sosyal medyadan duyurdu.

Aleyna Tilki paylaşımında "Bu beni rahatsız edenler! Evim değişti! He ama hesaplaşmak isteyen varsa direkt bana yazsın bu saatten sonra!!!!! Zaten serbest kalınıyor. Ben bizzat uğraşırım!" dedi.



