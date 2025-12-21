MAGAZİN

20 Aralık akşamı MasterChef'te kim elendi? Elenen iki isim belli oldu

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da heyecan dorukta! 20 Aralık gecesi eleme potasında yarışan isimlerden hangileri hayallerine veda etti? İşte detaylar...

20 Aralık akşamı MasterChef'te kim elendi? Elenen iki isim belli oldu

TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonların ve finalistlerin yarıştığı dev sezonda, 20 Aralık Cumartesi akşamı nefes kesen bir eleme gecesi yaşandı. Peki, devlerin mücadelesinde MasterChef kim elendi? İşte hayallerine veda eden o isim ve gecenin detayları...

ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

Geçtiğimiz haftalarda Barış ve Semih'in elenmesinin ardından, 20 Aralık gecesi eleme potasında Çağatay, Semih, Alican, Batuhan ve Eda eleme potasında yer alıyordu.

20 Aralık akşamı MasterChef te kim elendi? Elenen iki isim belli oldu 1

Yarışmacılar, iki aşamalı zorlu bir eleme oyununda hünerlerini sergiledi.

ELENEN İSİMLER

Eleme gecesi boyunca gergin anlar yaşandı. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, yarışmacıların tabaklarını titizlikle değerlendirdi.

Gecenin sonunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Batuhan ve Eda, MasterChef All Star Altın Kupa'ya veda etti.

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
