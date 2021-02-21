Aleyna Tilki Retrograde için heyecanlı! Cesur pozlar

Aleyna Tilki 2016’da henüz 16 yaşındayken ‘Cevapsız Çınlama’ ile şöhret basamaklarını tırmanmaya başlamıştı. Her fırsatta dünya starı olacağını söyleyip iddialı konuşan genç popçu sonunda Warner Music Global etiketiyle İngilizce ‘Retrograde’ şarkısını tamamladı.

Parçanın söz ve müziğine İngiliz şarkıcı Dua Lipa ile Amerikalı Diplo imzalarını attı. Sarah Hudson, King Hery ve Luca Pretolosi’nin yanı sıra Türk müzisyenler de ekipte yer aldı.

Aleyna Tilki 26 Şubat’ta tüm dünyada yayınlanacak ‘Retrograde’ için şunları söyledi: "İlk ingilizce şarkımın klip teaseri şuan Youtube kanalımda yayında!Klibin ve şarkının tamamı 26 Şubat'ta aynı kanalda olacak!"

Tilki'nin sosyal medyada klip duyurusu için paylaştığı pozlar ise olay oldu.



