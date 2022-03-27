Aleyna Tilki sınırları zorladı, yatakta sütyenli pozunu paylaştı! 'Vücuda gel'

Kariyeri, cesur pozları ve açıklamalarıyla son zamanların gündemden düşmeyen ismi Aleyna Tilki bu sefer sınırları zorladı. Sütyeniyle yatakta poz veren şarkıcı, yorum yağmuruna tutuldu.

ALEYNA TİLKİ'DEN SÜTYENLİ POZ!

21 yaşındaki Aleyna Tilki, sütyenli pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Takipçileri Aleyna Tilki'nin sütyenli pozuna, "Süt beyazı", "Vücuda gel", "Aleyna geliyor", "Bebeğim ne yaptın" gibi yorumlar geldi.

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü oyuncu Jared Leto'nun Morbius prömiyerine katılmıştı.



Tilki, burada tercih ettiği kot pantolon ve sütyeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

Aleyna Tilki, cesur pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Kalçası yırtık kot pantolonu gündem olurken mini etekli pozları da oldukça konuşulmuştu.





