MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Tilki sınırları zorladı, yatakta sütyenli pozunu paylaştı! 'Vücuda gel'

Aleyna Tilki sınırları zorladı, yatakta sütyenli pozunu paylaştı! 'Vücuda gel'

27.03.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur kıyafet tercihleri ile magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki bu pozları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Bu pozlara bir yenisini daha ekleyen Aleyna Tilki, yatakta sütyeniyle poz verdi.

Aleyna Tilki sınırları zorladı, yatakta sütyenli pozunu paylaştı! 'Vücuda gel'

Kariyeri, cesur pozları ve açıklamalarıyla son zamanların gündemden düşmeyen ismi Aleyna Tilki bu sefer sınırları zorladı. Sütyeniyle yatakta poz veren şarkıcı, yorum yağmuruna tutuldu.

ALEYNA TİLKİ'DEN SÜTYENLİ POZ!

21 yaşındaki Aleyna Tilki, sütyenli pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Aleyna Tilki sınırları zorladı, yatakta sütyenli pozunu paylaştı! 'Vücuda gel'

Takipçileri Aleyna Tilki'nin sütyenli pozuna, "Süt beyazı", "Vücuda gel", "Aleyna geliyor", "Bebeğim ne yaptın" gibi yorumlar geldi.

Aleyna Tilki sınırları zorladı, yatakta sütyenli pozunu paylaştı! 'Vücuda gel'

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü oyuncu Jared Leto'nun Morbius prömiyerine katılmıştı.
Aleyna Tilki sınırları zorladı, yatakta sütyenli pozunu paylaştı! 'Vücuda gel'

Tilki, burada tercih ettiği kot pantolon ve sütyeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

Aleyna Tilki sınırları zorladı, yatakta sütyenli pozunu paylaştı! 'Vücuda gel'

Aleyna Tilki, cesur pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Aleyna Tilki sınırları zorladı, yatakta sütyenli pozunu paylaştı! 'Vücuda gel'

Kalçası yırtık kot pantolonu gündem olurken mini etekli pozları da oldukça konuşulmuştu.

Aleyna Tilki sınırları zorladı, yatakta sütyenli pozunu paylaştı! 'Vücuda gel'

Aleyna Tilki sınırları zorladı, yatakta sütyenli pozunu paylaştı! 'Vücuda gel'

Aleyna Tilki sınırları zorladı, yatakta sütyenli pozunu paylaştı! 'Vücuda gel'

Aleyna Tilki sınırları zorladı, yatakta sütyenli pozunu paylaştı! 'Vücuda gel'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper mini dekolteli elbisesiyle poz verdi! Süper mini dekolteli elbisesiyle poz verdi!
Bir kase çorbanın fiyatını görünce şoke olduBir kase çorbanın fiyatını görünce şoke oldu
Survivor'da beklenmedik veda! "Hepimiz için üzücü bir haber..."Survivor'da beklenmedik veda! "Hepimiz için üzücü bir haber..."
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Görüntüler Türkiye'den! Herkes şaşırıyor

Görüntüler Türkiye'den! Herkes şaşırıyor

Korkunç olay! Önce taşla bayıltıp sonra testereyle parçalara bölmüş

Korkunç olay! Önce taşla bayıltıp sonra testereyle parçalara bölmüş

Altın fiyatları için kritik süreç başladı! Dev isimlerden altın tahmini: Ne uçacak ne kaçacak, bu seviyeler...

Altın fiyatları için kritik süreç başladı! Dev isimlerden altın tahmini: Ne uçacak ne kaçacak, bu seviyeler...

Bakan Soylu duyurdu! Kimlik kartlarında yeni dönem

Bakan Soylu duyurdu! Kimlik kartlarında yeni dönem

Meclis’ten geçti! Kredi faiz indirimi ve kredi kartları için yeni kararın detayları…

Meclis’ten geçti! Kredi faiz indirimi ve kredi kartları için yeni kararın detayları…

"Çıldırdım" demişti! Eski karısı bakın ne dedi

"Çıldırdım" demişti! Eski karısı bakın ne dedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.