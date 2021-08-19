Aleyna Tilki süper minili pozuyla sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki, yeni şarkısı “Sır”ı tanıtmak için geçen ay kır düğünü konseptinde bir davet organize etmiş ve robotla evlendiği mizansen ses getirmişti. Klibi için heyecanlı olan Aleyna Tilki yaptığı her hareketle gündeme gelmeyi başarıyor.

Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Tilki'nin annesinin iddialı pozlarından sonra kendisinden de iddialı paylaşımlar geldi.

Aleyna Tilki süper mini elbisesiyle paylaştığı pozuyla olay oldu. Tilki paylaşımına "Yarından sonra klibi çıkacak olan Aleyna bebe postu" notunu düştü. Aleyna Tilki'nin süper minisindeki detay da hayranlarından tam not aldı.

Selin Ciğerci de ünlü şarkıcıya "Bebek gibi benim aşkım" yorumunda bulundu.

