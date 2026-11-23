Show Tv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Mustafa karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Emrah Altıntoprak son olarak “Aşk ve Taht” projesiyle izleyicinin karşısına çıkmıştı.

Emrah Altıntoprak'ın yeni adresi belli oldu. Ünlü isim, tv8’in yeni yılda izleyiciyle buluşturacağı ''Mükemmel Anneler'' dizisinin kadrosuna dahil oldu.

ROLÜ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Koray Kerimoğlu’nun yöneteceği, Sevgi Yılmaz’ın yazdığı dizi için önümüzdeki günlerde özel bir tanıtım hazırlanacak. Başarılı oyuncunun dizide Cengiz karakterine hayat vereceği öğrenildi.