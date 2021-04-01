MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Tilki süper minisiyle poz verdi! Olay oldu

Aleyna Tilki süper minisiyle poz verdi! Olay oldu

01.04.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çıkardığı İngilizce şarkıyla gündemde olan Aleyna Tilki hem tatil hem de işleri için soluğu Maldivler'de aldı. Aleyna Tilki'nin süper minili pozu ise olay oldu

Aleyna Tilki süper minisiyle poz verdi! Olay oldu

Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısı 'Retrograde'i tüm dünyada beğeniye sundu. Yeni şarkısı Retrograde klibi ile sosyal medyayı sallayan Aleyna Tilki'nin direk dansı olay olmuştu.

Aleyna Tilki yeni şarkısının yorgunluğunu Maldivler tatiliyle atıyor.

1

Son olarak sosyal medya hesabından Maldivler tatilinden kare paylaşan Aleyna Tilki siyah minisi ile yaktı geçti. Sesinin yanı sıra düzgün fiziği ile de beğeni toplayan genç şarkıcı Aleyna Tilki'ye beğeni yağdı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel pozlarıyla olay olduAleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel pozlarıyla olay oldu

Tilki'nin yurt dışındaki annesi Havva Öztel'in pozları da en az kızı kadar beğeni topluyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı
İbo Show'un konukları belli olduİbo Show'un konukları belli oldu
O Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurduO Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurdu
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kurtlar Vadisi ve Akasya Durağı'nda oynamıştı! Usta oyuncu hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi ve Akasya Durağı'nda oynamıştı! Usta oyuncu hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ekranların ilk fenomenlerinden! İşte Gelinim Olur Musun Tülin'in son hali...

Ekranların ilk fenomenlerinden! İşte Gelinim Olur Musun Tülin'in son hali...

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Kocasıyla cinsel ilişkiye girdiği en garip yeri itiraf etti

Kocasıyla cinsel ilişkiye girdiği en garip yeri itiraf etti

Diğer Haberler

Bella Hadid podyumda parladı! Herkesi mest etti

Göğüs uçlarını sakladı! Podyumu salladı

Demet Alişan konuğu Kadir Demir kimdir? Kadir Demir kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Prof. Dr. Kadir Demir kimdir?

Malik Ayhan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Malik Ayhan biyografisi...

Malik Ayhan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

İbo Show'un konukları belli oldu mu? Yine yıldızlar geçidi

İbo Show'un konukları belli oldu

Merve Boluğur şoke etti! 'Gerçek olamaz'

Son paylaşımı şoke etti! 'Gerçek olamaz'

Yeşim Erçetin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yeşim Erçetin evli mi?

Yeşim Erçetin neden boşandığını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.