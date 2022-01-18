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Aleyna Tilki ve Pınar Deniz'den Sezen Aksu'ya destek! ''Artık kaldıramıyorum!''

18.01.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözleriyle tepki çeken Sezen Aksu'ya, Pınar Deniz ve Aleyna Tilki'den destek geldi.

Aleyna Tilki ve Pınar Deniz'den Sezen Aksu'ya destek! ''Artık kaldıramıyorum!''

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısında söylediği 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' cümlesi nedeniyle, ülke gündemine oturdu. Aksu'ya birçok kesimden tepki gelirken, destek mesajlarını iletenler de oldu.

''ARTIK KALDIRAMIYORUM!''

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Ben artık buranın, tüm yaşanmışlıkları ve hikayeleri yok sayıp bir günde insanı vezir bir saniyede de rezil edebilme halini kaldıramıyorum. Sezen Aksu’nun bile hakkıyla sahip çıkılmadığı bir dönemin kadını olmak, beni simülasyonda gibi hissettiriyor.
Bırakın, deli olmak hakkımdır.'' ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki ve Pınar Deniz'den Sezen Aksu'ya destek!

Aleyna Tilki ve Pınar Deniz'den Sezen Aksu'ya destek!

SEZEN AKSU'YU PAYLAŞTI

Son dönemlerde Yargı dizisiyle adından söz ettiren Deniz, Instagram hesabının Hikayeler kısmından ''Doğanın, düşüncenin, hayalin, hakikatin önünde diz çökenlere selamlar olsun. Her zamanki gibi duygularımıza Sezen Aksu tercüman olsun.'' yazılı bir gönderiyi paylaştı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den Sezen Aksu'ya destek!

NE OLMUŞTU?

Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısındaki, "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" ifadeleri sosyal medyada topa tutuldu. Aksu'nun, bir ümmetin manevi değerlerini aşağıladığı öne sürüldü. Tepkilerin sokağa taşmasıyla, bir grup, Sezen Aksu'nun Beykoz'daki evinin önünde eylem yaptı. Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin, ''Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, biz buraya kimseyi tehdit etmeye gelmedik, biz buraya bu milletin ve bu ümmetin haklı sesi olmaya ve bu kalenin de İslam'ın son kalesi olduğunu dosta düşmana haykırmaya geldik'' ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Pınar Deniz Yargı dizisi
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